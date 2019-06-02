ترامب يطلب من بريطانيا توخي الحذر من "هواوي"

طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من بريطانيا أن تكون في منتهى الحذر حيال إشراك مجموعة "هواوي" الصينية في تطوير شبكة "فايف جي" على أراضيها؛ وذلك فى إطار العقوبات الاقتصاديةالتى تفرضها السلطات الأمريكية على المنتجات الصينية.
وقال ترامب ـ في تصريحات أوردتها قناة الحرة الإخبارية، اليوم الأحد، إن لدى بريطانيا
وفي ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أدرجت إدارة ترامب "هواوي" على لائحة الشركات المشبوهة التي من غير المسموح بيعها معدات تقنية؛ خشية أن تستخدمها بكين لغايات تجسسية.
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