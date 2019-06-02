حماس: الاحتلال لا يعرف حرمة الإنسان ولا الأديان

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف حرمة الإنسان ولا الأديان ولا المقدسات.

أضافت الحركة، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن اعتداء قوات الاحتلال على المصلين واقتحاماتهم المتكررة على المسجد الأقصى، تعكس وجهه الإجرامي والمتطرف في ظل ادعاءاته المزيفة

بالديمقراطية واحترام الحريات.

تابع الحركة، إن اعتداء قوات الاحتلال الوحشي على المعتكفين في المسجد الأقصى، واقتحامه من مئات المستوطنين المتطرفين، يعكس حالة الحنق والإزعاج التي أصابت الاحتلال جراء مشاهد الألوف من المصلين الذين

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أحيوَا ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان في ساحات المسجد الأقصى.

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، سمحت للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على المسلمين في العشر الأواخر من شهر رمضان، كما أوضح الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى.

كما ألقت القوات قنابل الغاز والفلفل والرصاص المطاطي، على المصلين أثناء خروجهم من المسجد من الباحة القبلية.