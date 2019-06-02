الاحتلال الاسرائيلي يعتدي على المصليين في المسجد الأقصى

ألقت قوات الاحتلال الاسرارئيلي، اليوم الأحد، قنابل غاز وفلفل، على المصليين فور خروجهم من المصلى القبلي، بالمسجد الأقصى. بحسب ما ذكره "المركز الفلسطيني للإعلام".
وجاء الاعتداء عقب فك الحصار على المصلى القبلي في المسجد وبالتزامن مع خروج المصليين وسط صيحات التكبير.
يٌذكر أن أكثر من 270 ألف فلسطيني،
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