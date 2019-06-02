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الاحتلال الاسرائيلي يعتدي على المصليين في المسجد الأقصى

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ألقت قوات الاحتلال الاسرارئيلي، اليوم الأحد، قنابل غاز وفلفل، على المصليين فور خروجهم من المصلى القبلي، بالمسجد الأقصى. بحسب ما ذكره "المركز الفلسطيني للإعلام".

 

وجاء الاعتداء عقب فك الحصار على المصلى القبلي في المسجد وبالتزامن مع خروج المصليين وسط صيحات التكبير.

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يٌذكر أن أكثر من 270 ألف فلسطيني،

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أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى، رغم إجراءات السلطات الإسرائيلية المشددة في المدينة وإغلاقها لمحيط البلدة القديمة وأبواب الأقصى والبلدة، بحجة تنفيذ عملية طعن مزدوجة في المدينة.

 

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