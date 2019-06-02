مسئول إيراني: السفن الأمريكية بالخليج في مرمى صواريخنا

أعلن يحيى رحيم صفوي، أحد كبار مساعدي مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، أن السفن العسكرية الأمريكية في الخليج تقع في مرمى صواريخ طهران، محذرًا من أن أي اشتباك بين البلدين سيرفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

نقلت وكالة أنباء فارس عن صفوي قوله إن "أول رصاصة ستطلق في الخليج سترفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار، وسيكون هذا فوق طاقة

أمريكا وأوروبا وحلفاء أمريكا كاليابان وكوريا الجنوبية".

لقاء ياباني إيراني محتمل

بدورها، ذكرت صحيفة "ماينيشي شيمبون" اليابانية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء، شينزو آبي، سيلتقي خامنئي على أمل القيام بوساطة بين واشنطن وطهران.

مع تصاعد التوتر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، حليفة اليابان، أفادت معلومات بأن آبي اقترح القيام بوساطة ويفكر في القيام بزيارة دولة

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إلى طهران.

قالت الصحيفة إن اللقاء المحتمل بين آبي وخامنئي سيكون الأول من نوعه بين رئيس وزراء ياباني والمرشد الأعلى لإيران.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد في ختام زيارة لطوكيو الأسبوع الماضي، أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، قائلًا: "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام (في طهران)، أريد فقط أن أوضح ذلك".

وأضاف ترامب، بعد قمة مع آبي: "نحن نسعى إلى زوال الأسلحة النووية، لا أسعى لإيذاء إيران على الإطلاق"، لافتًا إلى إمكان "التوصل إلى اتفاق".

كما أشار إلى "العلاقات الوثيقة" بين آبي ومسئولين إيرانيين.