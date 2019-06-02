الإعدام لفرنسي ثامن في العراق بتهمة الانضمام لداعش

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على متطرف فرنسي ثامن من أصل 12 إرهابيا نقلوا من سوريا إلى العراق ودينوا بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، وبدأت محاكمة آخر.

وصدر الحكم على الفرنسي فاضل طاهر عويدات، البالغ من العمر 32 عاما، بعد أن رفضت المحكمة تأكيداته بأن إفادته انتزعت تحت التعذيب. وقال

القاضي أحمد محمد علي خلال، في بداية الجلسة، إن "التقرير الطبي يبين بأنه لا يوجد آثار تعذيب على جسده".

ولم يبد عويدات أي ردة فعل حينما سمع القاضي يقر حكم الإعدام بحقه.

وبدأت محاكمة هذا الرجل المعروف بتصرفه الاستبدادي والعنيف واستعداده للموت

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في سبيل فكر "داعش"، في 27 أيار.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية، التي تقاتل التنظيم، قد سلمته إلى السلطات العراقية مع 10 فرنسيين آخرين وتونسي.

وخضع هؤلاء للتحقيق لدى جهاز المخابرات ثم قاضي التحقيق وصدرت خلال أسبوع أحكام بالإعدام على سبعة منهم.

من جهة أخرى، بدأت المحكمة، الأحد، محاكمة الإرهابي الفرنسي فياني أوراغي (28 عاما)، وهو من أصل جزائري بايع "داعش" في حزيران/يونيو 2014، وفق مركز تحليل الإرهاب.