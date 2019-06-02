وزير سابق يدخل السباق على رئاسة الحكومة البريطانية

أعلن وزير الجامعات البريطاني السابق سام جيماه اليوم الأحد انضمامه إلى السباق على زعامة حزب المحافظين ليحل محل رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قائلاً إنه المرشح الوحيد الذي يؤيد إجراء استفتاء على أي اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي من بين 13 شخصاً أعلنوا ترشحهم للمنصب حتى الآن.

وجيماه، هو الوزير التاسع الذي يستقيل من منصبه في حكومة ماي بسبب اتفاقها مع بروكسل.

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وفاز «حزب بريكست» الجديد الذي أطلقه نايجل فاراج قبل ستة أسابيع، بـ 29 مقعداً و31.6% من الأصوات. وكان فاراج يتزعم سابقاً حزب استقلال المملكة المتحدة (يوكيب).

وتشير تقارير إلى أن حزب المحافظين سجّل أسوأ نتائج انتخابية له منذ عام 1832. وتتوقع وسائل الإعلام على نطاق واسع أن العديد من المتنافسين على منصب رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي سيدعمون الآن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق إذا ما لم يتم تحقيق تقدم قبل الموعد النهائي الجديد المقرر لخروج بريطانيا في 31 أكتوبر المقبل.

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وأعلنت ماي بعد أن فشلت محاولاتها لتحقيق بريكست، قرارها تقديم استقالتها من منصبها كرئيسة للحزب المحافظ وبالتالي من رئاسة الحكومة في السابع من يونيو.

وأرغم رفض النواب البريطانيين لاتفاق الانفصال تيريزا ماي على إرجاء موعد بريكست إلى 31 أكتوبر كأقصى حدّ، فيما كان مقرراً في البداية في 29 مارس، وتنظيم الانتخابات الأوروبية.

وحذّر قادة الاتحاد الأوروبي من أنهم لن يوافقوا على إعادة التفاوض بشأن اتفاق الانفصال مع خلف تيريزا ماي.