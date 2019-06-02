سفير بغداد في طهران: إيران حملتنا رسالة لدول الخليج

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يونيو 2019 12:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يونيو 2019 12:13 مساءً - مشاركة

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أکد سفیر العراق في إيران، سعد عبدالوهاب جواد قندیل، أنه من المقرر أن تنقل حکومة بلاده رسالة طهران حول توقیع معاهدة عدم الاعتداء مع دول الخلیج إلی مسؤولي کل من السعودیة والإمارات والبحرین.

وقال قنديل إن الرئیس العراقي، برهم صالح، قام بإجراءات في هذا الشأن.

وحول مقترح وزیر الخارجیة الإيراني، محمد جواد ظریف، بشأن توقیع معاهدة عدم الاعتداء بین طهران ودول الخلیج، ذكر قندیل، في تصریح لوکالة “إسنا”، أن “ظریف قدم هذا المقترح خلال زیارته الأخیرة للعراق ورحب المسؤولون العراقیون به وأعلنوا عن نقل هذا المقترح لدول الخلیج”.

ورداً علی سؤال عما إذا کان من المقرر أن یعمل العراق کوسیط لنقل رسالة إيران إلی السعودیة والبحرین والإمارات، أجاب السفیر: “نعم”.

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وعما إذا خطی العراق خطوة لنقل الرسالة لحد الآن أم لا، قال قندیل إن صالح زار السعودیة للمشارکة في القمة العربیة ومن المنتظر أن یكون قد نقل هذا المقترح للمسؤولين.

المصدر: – العربية.نت