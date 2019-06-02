طهران: سعر النفط 100 دولار مع إطلاق أول رصاصة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يونيو 2019 12:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يونيو 2019 12:13 مساءً - مشاركة

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اعتبر المستشار العسكري للمرشد الإيراني اللواء رحيم صفوي أن “أميركا وأوروبا وأصدقاءهم في اليابان وكوريا الجنوبية لن يستطيعوا تحمل حرب سترفع أول رصاصة فيها سعر برميل النفط إلى 100 دولار”.

وقال، إن “جميع القواعد وسفن القوات الأجنبية في الخليج في مرمى الصواريخ الإيرانية”. وأشار إلى أن بإمكان إيران استهداف القواعد الأميركية في الدول المقابلة باستخدام صواريخ بمدى 300 كم، وستوجه ضربات مفاجئة للعدو في حال أي عدوان”.

وادعى أن “إيران هي الأقوى عسكرياً في المنطقة، وأي حرب عليها ستكلف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخسارة وثمناً اقتصادياً باهظاً”.

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ولفت الى أن إيران لم تكشف عن جميع قدراتها واستراتيجياتها العسكرية، ودعا الأميركيين للخروج من الشرق الأوسط”، وأشار الى أن “إيران تتابع توقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الخليج”.

المصدر روسيا اليوم