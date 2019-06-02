كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة عراقية تحكم على فرنسيين من تنظيم داعش بالإعدام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول قضائي عراقي، أن محكمة في بغداد حكمت على مواطنين فرنسيين بالإعدام لكونهما أعضاء في تنظيم داعش.

وقال المسؤول، اليوم الأحد، إن المحكمة حكمت على فاضل حمد عبد الله، 33 عامًا، من أصل مغربي وفياني جمال عبد القادر، 29 عامًا.

الأحكام الجديدة ترفع عدد المواطنين الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام خلال الأسبوعين الماضيين إلى تسعة.

هؤلاء المحكوم عليهم هم من مجموعة تضم 12 مواطنًا فرنسيًا احتجزتهم اقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا المجاورة وتم تسليمهم إلى العراق في يناير.