كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يحذر بريطانيا من "هواوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بريطانيا أن تكون في منتهى الحذر حيال إشراك مجموعة "هواوي" الصينية في تطوير شبكة "فايف جي" على أراضيها؛ وذلك فى إطار العقوبات الاقتصادية التى تفرضها السلطات الأمريكية على المنتجات الصينية.

وقال ترامب ـ في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الأحد ـ إن لدى بريطانيا بدائل أخرى، ويجب على الجميع توخي الحذر من وجهة نظر أمنية.

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وفي ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أدرجت إدارة ترامب "هواوي" على لائحة الشركات المشبوهة التي من غير المسموح بيعها معدات تقنية؛ خشية أن تستخدمها بكين لغايات تجسسية.