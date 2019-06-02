كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكين تعلن التدريبات العسكرية في بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت السلطات الصينية منطقة بحر الصين الجنوبي هذا الأسبوع للتدريب العسكري.

وقالت إدارة السلامة البحرية الصينية، إن التدريبات تجري طوال اليوم الأحد حتى يوم الثلاثاء في منطقة قريبة من ممتلكات الصين في مجموعة جزر باراسيل.

تدعي الصين فعليًا بحر الصين الجنوبي بأكمله كأرض خاصة بها وتعارض بشدة النشاط البحري في المنطقة من قبل دول أخرى.

تمارس خمس حكومات أخرى مزاعم متداخلة، خاصة في جزر سبراتلي الواقعة إلى الشرق.