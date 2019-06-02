كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير استراتيجي: حادثي الرقة بداية لانفجار الأوضاع في وجه "قسد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي مقصود، الخبير الاستراتيجي من دمشق، إن هناك انفجارين وقع في مدينة الرقة احدهما عبارة عن عربة مفخخة، وكان لهذا الانفجار تأثير وتداعيات لوقوع ضحايا من الشهداء وإصابات بعضها بالغة.

وأضاف "مقصود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مدينة الرقة تعيش حالة من التوتر والتصعيد ربما سببه الغطرسة والعجرفة من قبل بعض الفصائل الكردية التي منعت أبناء هذه المدن من الوصول لمناطق الاشتعال التي ضربت بعض المحاصيل، ومنعتهم من الوصول لحقوقهم، وهذا دفع عدة فصائل للخروج عن جسد "قسد"، وانطلاق الأهالي في مظاهرات واحتجاجات.

وأكد، أن هذه الانفجارات هي بداية انفجار الأوضاع في وجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ووجه التحالف الدولي الذي يدعمها ويريد أن يمارس القهر على أبناء الجزيرة السورية في الرقة ودير الزور وبعض مناطق الحسكة.

