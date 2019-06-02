كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: آبي سيلتقي خامنئي لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوقع وسائل إعلام يابانية أن يلتقي رئيس الوزراء، شينزو آبي، خلال زيارته إلى طهران في الشهر الجاري المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ضمن جهود طوكيو لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.

ونقلت "ماينيتشي شيمبون"، إحدى أكبر الصحف في البلاد، عن مصادر حكومية تأكيدهم أن آبي سيقوم في 12-14 يونيو الجاري بأول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ عام 1978، ليلتقي رئيس الدولة حسن روحاني في 12 يونيو والمرشد الأعلى خامنئي في 13 يوليو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن طوكيو تعتبر الاجتماع بين آبي وخامنئي ضروريا، في مجرى التخفيف من حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، إذ اضطلعت اليابان بدور الوسيط بين طرفي النزاع، وأيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الموقف.