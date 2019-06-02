كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل وزارة الإعلام اليمني: لم يعد أمامنا سوى الخيار العسكري للتعامل مع ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صالح الحميدي، وكيل وزارة الإعلام اليمني، إن الميليشيات أفشلت جميع المحاولات التي دعت إليها الحكومة الشرعية، وحاولت الوصول لحل لما يحدث في اليمن،

وأضاف "الحميدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن ميليشيات الحوثي الآن تنسحب من مناطق كثيرة جدًا، وتتكبد خسائر كبيرة جدًا منذ أسبوعين، حيث تقدمت القوات المشتركة إلى منطقة الباخر، وهي الآن في طريقها للقضاء على الميليشيات بمحافظة الحديدة.

وتابع، أننا اليوم بحاجة لشريك حقيقي للجلوس معنا على طاولة المشاورات، فهذه الميليشيات غير مسئولة فهي عصابة والعصابة لا تفي بالوعود والعهود، مشددًا على أن الحل العسكري هو الخيار المتاح أمامهم بعد أن أغلقت الميليشيات أمامهم جميع الأبواب وكثفت الاعتداءات على المواطنين الأمنين.

