كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 بانفجار في كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مسؤولون أمن أفغان، مقتل 8 أشخاص وأصيب 10 آخرون في انفجار دمر مركبة تابعة لكلية التربية في كابول صباح اليوم الأحد، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وأكد مسؤولون بوزارة الداخلية أن قنبلة مغناطيسية زرعت في المركبة التابعة لكلية التربية، انفجرت.

ووقع الانفجار بالقرب من محيط منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة.

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وفي الوقت نفسه، تشير تقارير إلى أن انفجاراً ثانياً وقع بعد دقائق من الانفجار الأول.

لكن لم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا محتملين.

ولم تعلن أي جماعة من بينها طالبان مسؤوليتها عن الحادث.