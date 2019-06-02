كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 عمال في انهيار نفق تحت الأرض شمال الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات في الصين، إن 5 عمال لقوا مصرعهم بعد انهيار نفق لمترو الأنفاق قيد الإنشاء في مدينة تشينغداو بشمال شرق الصين.

وأضافت السلطات، أنه تم انتشال جثة آخر عامل مدرج في عداد المفقودين يوم السبت، بعد خمسة أيام من انهيار النفق على العمال في الداخل، وأن سبب الانهيار ما زال قيد التحقيق.

تعمل الصين بسرعة على بناء وتوسيع أنظمة النقل السريع الشامل لاستيعاب عدد سكان المدن المتزايد والحفاظ على تباطؤ الاقتصاد في النمو من خلال مشاريع التحفيز المالي الحكومي والبنية التحتية.