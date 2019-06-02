يواجه لاعب المنتخب البرازيلي نيمار، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تهمة اغتصاب سيدة في العاصمة باريس، حسب وسائل إعلام عالمية. ونقلت وكالة “رويترز” عن موقع القناة البرازيلية “غلوبو” خبر اتهام نيمار من طرف سيدة لم يتم الكشف عن هويتها تعرفت عليه عبر موقع انستغرام. وأفادت “رويترز” أن ممثل نيمار لم يستجب فورا لطلب التعليق، فيما قال موقع “غلوبو” إن ممثلي نيمار رفضوا التعليق. وتأتي أخبار اتهام نيمار، في وقت يخوض فيه المعسكر التدريبي رفقة منتخب بلاده استعدادا لخوض منافسات كوبا أمريكا.

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كانت هذه تفاصيل خبر نيمار في أزمة.. امرأة تعرفت عليه عبر “انستغرام” تتهمه بالاغتصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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