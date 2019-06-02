القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، أول من أمس الجمعة، لائحة اتهام ضد الشابة غنوة رسمي شناوي (22 عاما) من جديدة- المكر، نسبت إليها تهما أمنية، التواصل مع عميل أجنبي، ومحاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي، والسفر غير القانوني ومخالفات أخرى. تفاصيل أوفى بعد قليل...

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كانت هذه تفاصيل خبر اتهام شابة من جديدة المكر بالانضمام لـ"جبهة النصرة" في سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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