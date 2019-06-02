انت الان تتابع تفاصيل خبر الشاهد رئيساً لحزب حديث النشأة في تونس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 11:51 صباحاً - قال أحد الأحزاب التونسية الجديدة، اليوم الأحد، إنه انتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له.

وأكد حزب "تحيا تونس" العلماني الذي تأسس هذا العام انتخاب الشاهد لرئاسته، ليؤكد توقعات سابقة بتزعمه للحزب قبل أشهر قليلة من انتخابات برلمانية ورئاسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سياسية قولها إن الشاهد لا ينوي الاستقالة من منصبه رئيساً للوزراء بعد انتخابه زعيماً لـ"تحيا تونس".

ويضم الحزب عدداً من الوزراء في حكومة الشاهد ونواباً في البرلمان. ويقول قياديون في الحزب إن الهدف هو منافسة حزب النهضة في الانتخابات والحصول على أغلبية مريحة.

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ويأتي إعلان الحزب الجديد في يناير الماضي، بعد أشهر من الخلافات بين قيادات حزب "نداء تونس" الذي يقوده نجل الرئيس الباجي قائد السبسي.

وانضم الى الحزب الجديد عشرات النواب المستقيلين من حزب نداء تونس، والمستشارين في البلديات، متهمين قائد السبسي نجل الرئيس التونسي بأنه يسعى لخدمة مشروعه الشخصي.

ويقود الحكومة ائتلاف من العلمانيين وحركة النهضة الإسلامية المعتدلة، ولكن الائتلاف أصبح هشاً ويواجه العديد من الصعوبات في تمرير إصلاحات يطالب بها المقرضون.

وحظيت تونس بإشادة واسعة من الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد الذي حققه الربيع العربي، بعد أن أطاحت الاحتجاجات بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011 دون إثارة اضطرابات عنيفة مثل التي شهدتها سوريا وليبيا.

لكن منذ عام 2011 أخفقت تسع حكومات في حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تونس؛ والتي تشمل ارتفاع معدل التضخم والبطالة، فضلاً عن نفاد صبر المقرضين مثل صندوق النقد الدولي الذي يحث تونس على تسريع إصلاحاتها لخفض العجز.