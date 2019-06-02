شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 4.57 مليون دولار تكلفة تناول وجبة عشاء مع الملياردير الأمريكي وارن بافيت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:12 صباحًا, 2 يونيو 2019 م المناطق - وكالات سجل مزاد خيري لتناول وجبة عشاء مع الملياردير الأمريكي وارن بافيت، رقما قياسيا بلغ 4.57 مليون دولار.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج ، أن الفائز الذي طلب عدم الكشف عن هويته ووقع عليه الاختيار لتناول وجبة العشاء مع ملياردير الاستثمارات بافيت في مطعم “سميث آند ولينسكي” في نيويورك، يستطيع أن يصطحب سبعة من أصدقائه خلال ذلك الحدث.

ويهدف مزاد “بافيت” الخيري إلى جمع أموال لمؤسسة “جلايد” الخيرية، ومقرها سان فرانسيسكو ، التي تخدم ضحايا العنف الأسري وتساعد المشردين في إيجاد مأوى.

وتمكن ذلك المزاد الخيري السنوي في جلب أكثر من 30 مليون دولار لمؤسسة جلايد خلال عقود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4.57 مليون دولار تكلفة تناول وجبة عشاء مع الملياردير الأمريكي وارن بافيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.