حكم جديد يرفع عدد دواعش فرنسا المحكومين بالإعدام في العراق لـ9

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة عراقية، الأحد، حكما بالإعدام على فرنسيين اثنين من أصل 12 إرهابيا نقلوا من سوريا إلى العراق، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وصدر الحكم على الفرنسي الثامن في هذه القضايا ويدعى فاضل طاهر عويدات البالغ من العمر (32 عاما)، بعد أن رفضت المحكمة تأكيداته بأن إفادته انتزعت تحت التعذيب.

وقال القاضي أحمد محمد علي، خلال بداية الجلسة، إن "التقرير الطبي يبين أنه لا توجد آثار تعذيب على جسده".

وبدأت محاكمة هذا الرجل المعروف بتصرفه الاستبدادي والعنيف واستعداده للموت في سبيل فكر تنظيم داعش الإرهابي، في 27 مايو/أيار.

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كما أصدرت المحكمة، اليوم، حكما بالإعدام على فرنسي هو التاسع في مثل هذه القضايا.





وخلال الفترة الماضية، أصدر القضاء العراقي، أحكام إعدام بحق فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى داعش الإرهابي، فيما اعترضت الحكومة الفرنسية على تلك الأحكام، وأكدت أنها تحاول تخفيف الحكم عنهم.