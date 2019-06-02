إرهاب إيراني بأوروبا وذكرى تحرير عدن..نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تقرأ عن فرق اغتيالات إيرانية تدشن موجة إرهاب جديدة في أوروبا، وانتهاكات «مليشيا السراج».. «جرائم حرب» بالغرب الليبي، و4 سنوات على تحرير عدن.. الانتصار الأهم ضد مشروع إيران باليمن، والصين تعلن: مستعدون لمواجهة واشنطن تجاريا والحرب بين البلدين كارثة.

وفي الاقتصاد، ترامب يحرض بريطانيا على رفض دفع 39 مليار دولار للاتحاد الأوروبي.. وإيطاليا تؤكد: لن نرضخ لضغوط الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية.

أما في عالم الرياضة، فيحتفظ ليفربول بصدارة العناوين، حيث أصبح صلاح ثالث لاعب عربي يتوج بدوري أبطال أوروبا.

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فنيا، تطالع حديث سوزان نجم الدين لـ«العين الإخبارية»: شخصيتي في «ابن أصول» تشبهني.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنك مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأحد 2 يونيو/حزيران 2019.

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