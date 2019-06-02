الان تتابع محكمة عراقية تقضي بإعدام فرنسي ثامن بتهمة الانتماء لداعش والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بغداد- الخليج 365:
أصدر القضاء العراقي اليوم الاحد حكما بإعدام فرنسي ثامن بتهمة الانتماء لتنظيم داعش . ونقل موقع السومرية نيوز الإخباري عن مصدر قوله إن احدى المحاكم العراقية أصدرت اليوم، حكما باعدام فرنسي ثامن انتمى الى تنظيم داعش.
وأضاف المصدر ان هناك فرنسيا تاسعا قيد المحاكمة الآن. يذكر أن القضاء العراقي أصدر في وقت سابق حكما بإعدام سبعة فرنسيين انتموا الى تنظيم “داعش”، فيما اعترضت الحكومة الفرنسية على تلك الاحكام، واكدت انها تحاول تخفيف الحكم عنهم.
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