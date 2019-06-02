محللون يتوقعون باندلاع انتفاضة عارمة ضد النظام الإيراني

أجمع محللون سياسيون، أن الضغوط التي تتعرض لها إيران لم تتمكن حتى الآن في درعها عن التدخلات، متوقعين باندلاع انتفاضة.

أكّد الخبير الاستراتيجي، د. عامر السبايلة، أن هناك استراتيجية تصعيد ممنهجة متبعة ضد إيران، بدءاً من العزل الدبلوماسي والضغوطات الاقتصادية التي تواجهها، مضيفاً: «الخناق يضيق على طهران بدءاً من تلويح الولايات المتحدة بالحرب، في اللحظة التي سيواجه فيها الإيرانيون نتائج الضيق الاقتصادي الذي سينتج عنه ارتدادات في الداخل، سيفضلون حينها ممارسة المرونة السياسية».

إعادة نظر

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أبان المحلل السياسي، كمال زكارنة، أنّ الضغوط التي تتعرض لها إيران لم تتمكن حتى الآن في ردعها عن التدخلات الإقليمية سياسياً وعسكرياً، مشيراً أنّ العدوان الإيراني السافر في المنطقة، ارتفع مستواه ليشمل مناطق بحرية تجارية تشكّل ممرات استراتيجية لنقل الطاقة والنفط والغاز من دول الخليج العربي إلى العالم ومستوردات عالمية أخرى لتلك الدول.

وشدّد زكارنة، على ضرورة إعادة النظر في مجمل السياسات العقابية الاقتصادية والسياسية المتبعة ضد إيران، لإجبارها على الامتثال للقواعد الأساسية للعلاقات الدولية في المجالات التجارية والاقتصادية، وعدم تعريض حركة التجارة العالمية للخطر، مشيراً إلى أنّ إيران ستكون أول من يكتوي بنيران هذه المخاطر.

توقّع الأكاديمي الإيراني المعارض أستاذ علم الاجتماع السياسي، د. حسن هاشميان، أن يؤدّي مستوى الضغط الحالي على إيران، إلى اندلاع انتفاضة عارمة داخلياً ضد النظام الإيراني، بما يضع النظام الإيراني على حافة الهاوية. وأشار هاشميان إلى أنّ النظام الإيراني كان يعتمد استراتيجيات خاصة تحمي ممارساته في المنطقة، من أبرز محاورها التدخلات الخارجية لميليشياته، لكنه وتحت وطأة الضغوط وتضييق الخناق، أدرك أنّه لا يمكن أن يستمر في الرهان على هذه التدخلات. وشدّد على أنّه لم يعد بيد إيران سوى الدخول في مفاوضات تفضي إلى تغيير سلوكها والتصرف كدولة طبيعية، والتخلي عن سياساتها العدائية في المنطقة.