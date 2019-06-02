العراق.. الحكم بإعدام فرنسي ثامن بتهمة الانتماء لداعش

حكم القضاء العراقي اليوم الاحد بإعدام فرنسي ثامن بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري عن مصدر قوله إن "احدى المحاكم العراقية أصدرت اليوم، حكما باعدام فرنسي ثامن انتمى الى تنظيم داعش".

وأضاف المصدر ان "هناك فرنسيا تاسعا قيد المحاكمة الآن".

يشار إلى أن القضاء العراقي أصدر في وقت سابق حكما بإعدام سبعة فرنسيين انتموا الى تنظيم "داعش"، فيما اعترضت الحكومة الفرنسية على تلك الاحكام، واكدت انها تحاول تخفيف الحكم عنهم.