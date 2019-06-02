صباح العربية | "مشاعر" دراما تونسية جزائرية برؤية تركية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.. " مشاعر " يعتبر عملا دراميا قد يكون الأول من نوعه.. عُرض الموسم الأول منه خلال رمضان وفي انتظار البقية..

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