اختيار جوزيف طربيه بالاجماع الشخصية المصرفية العربية للعام 2019

أعلن مجلس إدارة ​اتحاد المصارف العربية​ وبالإجماع اختياره ​جوزيف طربيه​ رئيس مجلس إدارة مجموعة الاعتماد ال​لبنان​ي ورئيس ​جمعية مصارف لبنان​ ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب لجائزة "الشخصية المصرفية العربية للعام 2019"، والتي تعد أرقى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية سنويا لأكثر الشخصيات المصرفية العربية تميزا وقيادة.

وأوضح الامين العام لاتحاد المصارف العربية ​وسام فتوح​ "أن اختيار جوزيف طربيه لهذه الجائزة قد تم خلال اجتماع مجلس الإدارة السنوي الـ104 لاتحاد المصارف العربية، الذي عقد اخيرا، حيث أجمع أعضاء المجلس الممثلين عن 20 دولة عربية، على استحقاق طربيه لهذه الجائزة، تقديرا لجهوده المتواصلة وإدارته الحكيمة للمناصب القيادية التي اضطلع بها وخبرته على مدى أربعين عاما، والتي أسهمت في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي خلال مسيرته المهنية المصرفية الطويلة، وما قدمه من جهود حثيثة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير العمل المصرفي في لبنان و​العالم العربي​، فضلا عن دوره في تحقيق أفضل أداء مصرفي عبر مجموعة الاعتماد اللبناني الرائدة التي يرأس مجلس إدارتها".

وأضاف: "من المزمع أن يتم تسليم الجائزة خلال حفل التكريم الكبير الذي ينظمه الاتحاد في شهر حزيران الحالي في العاصمة الإيطالية في روما، في حضور الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، نائب رئيس ​البنك الدولي​ محمود محي الدين ونخبة من القيادات المصرفية والسياسية العربية والدولية، خلال أعمال ​القمة المصرفية العربية​ الدولية التي ستعقد هذا العام تحت عنوان "الحوارات المتوسطية العربية - الأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل"، يومي25 - 26 حزيران الحالي في إيطاليا.

وشدد فتوح على أن "المجتمع المصرفي العربي يضم نخبا مصرفية رفيعة المستوى مثل جوزيف طربيه، الذي يعد مفخرة للقطاع المصرفي، ليس فقط على مستوى لبنان، إنما على المستويين العربي والدولي".