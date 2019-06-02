هاني قبيسي: على الحكومة ضبط الهدر وجباية أموالها

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ في كلمة له خلال السحور السنوي الذي اقامه مكتب النقابات و​المهن الحرة​ في حركة "أمل" اقليم الجنوب الى أن " ​لبنان​ كله ليس جاهزا للاستسلام والقبول ب​التوطين​ ولن يكون نجاحا لصفقة العصر"، مشيرا الى أنه "في ظل هذه الظروف، يعاني لبنان أزمات كثيرة أبرزها الاوضاع الاقتصادية التي نحن بصدد معالجتها بخطوات قامت بها الحكومة من خلال موازنة سنبحثها في ​المجلس النيابي​"، مضيفا: "هذه الموازنة التي يجب أن تبحث عن كل أبواب الهدر و​الفساد​ من أجل معالجتها، وعلى الحكومة أن تكون قادرة على ضبط كل الهدر في ​الكهرباء​ و​الجمارك​ والاتصالات والمرفأ و​المطار​".

واشار الى أن "هناك ثلة قليلة تسرق أموال الدولة، وعلى الحكومة مواجهتها وجباية أموالها منها وليس من جيوب الفقراء والموظفين والاساتذة والمعلمين واساتذة ​الجامعات​ والقوى المسلحة"، معتبرا أن "على الدولة ان تبحث عن اموالها في جيوب اللصوص الذين كدسوا الاموال لفترة طويلة من الزمن، فلا يتحسن اقتصادنا الا بالشفافية واحترام المال العام الذي يجب ان يذهب الى خزينة الدولة لا الى جيوب اللصوص الذين يتحكمون بمقدرات دولتنا".