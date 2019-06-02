حنكش: الخطيئة الاصلية هي جر لبنان الى حروب خطيئة

اشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الخطيئة الأصلية هي جر ​لبنان​ بحروب ما إلنا فيا: المخاطرة بمصالح اللبنانيين بالخارج، التضحية بشبابنا بلعبة محاور، إقتلاع لبنان من موقعه التاريخي، صناعة ​صواريخ​ بدل إبتكارات منفتخر فيا... مش هيدا البلد يلي بدنا ياه لولادنا ‏يا أهل التسوية حاج تلهونا بخلافاتكم الأساس هو الحياد".

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