عدوان: مكافحة الفساد والهدر مستحيلة في ظل قضاء مستتبع

قال عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ارفعوا ايديكم عن ​القضاء​، فيحكم باسم ​الشعب اللبناني​ بدلا من أن يحكم باسم مصالحكم، ويحكم باسم العدالة بدلا من أن يحكم باسم المحسوبية ويحكم باسم الحق والحقيقة بدلا من أن يحكم باسم الباطل وتزوير الحقائق، ​مكافحة الفساد​ والهدر مستحيلة في ظل قضاء مستتبع".

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