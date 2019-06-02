المفتي سوسان: للحرص على حرمة مساجد صيدا وقدسيتها

جدد مفتي صيدا وأقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ دعوته إلى "وجوب المحافظة والحرص على حرمة المساجد في صيدا وقدسيتها، ولا سيما في ما تبقى من ​شهر رمضان​ المبارك".

واوضح سوسان في بيان اليوم، انه "منذ الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، ناشدنا الجميع الحرص والمحافظة على حرمات ومداخل المساجد. واليوم وفي الأيام العشر الأخيرة من رمضان ونحن نودع الشهر المبارك، نتمنى على الجميع الحرص على مداخل المساجد وعلى قدسية المساجد وحرمتها والابتعاد عن مداخلها وخصوصا في المقاهي القريبة منها في ​صيدا القديمة​ وفي ساحة باب السرايا".

اضاف "أوفدنا اليوم ثلاثة من علماء صيدا الى صاحب المقهى، وقلنا له وأكدنا ضرورة احترام مداخل المساجد، ولكن ما زال الناس يرسلون لنا صورا فيها الكثير من الانتهاك لمداخل المساجد".