وفد قيادة الديمقراطي يجول على المرجعيات الروحية الدرزية بقرى جرد المتن

جال وفد من قيادة ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ موفداً من رئيس الحزب النائب ​طلال أرسلان​، يتقدمه نائب الرئيس ​نسيب الجوهري​ ضمّ عضو المجلس السياسي مدير الداخليه لواء جابر، أمين عام منتدى ​الشباب الديمقراطي​ د. مسعود الصايغ، رئيس دائرة الجرد نبيه الأحمدية ودائرة المتن باسم زيدان وأعضاء هيئة الدائرتين، على المرجعيات الروحية في قرى الجرد والمتن، حيث زار الوفد المرجع الروحي ل​طائفة الموحدين الدروز​ الشيخ الجليل أبو سليمان حسيب الصايغ، والمرجع الروحي الشيخ الجليل أبو يوسف أمين الصايغ، والشيخ الجليل أنور الصايغ، والشيخ الفاضل أبو مصطفى حسين الصايغ، والشيخ الفاضل مروان فياض، والشيخ الفاضل أبو حسن عادل النمر.

وقد نقل الوفد تحيات أرسلان للمشايخ، وبحث معهم الأوضاع الداخلية للطائفة الدرزية وأبرز التطورات الحاصلة، بالإضافة إلى الأوضاع العامّة في البلاد والمنطقة.