المطران مطر: لاعتماد الحقيقة ونبذ الكذب في التعاطي مع الآخرين

لفت راعي ​ابرشية بيروت المارونية​ المطران بولس مطر في العظة التي القاها خلال القداس الالهي لمناسبة اليوم ​العالم​ي الـ53 ل​وسائل الاعلام​ الى أن "وسائل الاعلام الرقمية أصبحت موضوع جدل كبير بين ايجابياتها وسلبياتها و​البابا فرنسيس​ يدعونا الى الاخطار التي تنجم عن استعمالها"، مشيرا الى أن "البابا فرنسيس يرى انه بامكان وسائل الاعلام الرقمية ان تشوه وان يطغو العالم افكار هدامة"، مشيرا الى أن "هناك خطر آخر وهي ان هذه الشبكات قد تصبح شبكات عنكبوتية قد يعلق فيها قراء ويصبحون أٍسرى عالم الخيال".

وشدد على "ضرورة اعتماد الحقيقة ونبذ الكذب في التعاطي مع الآخرين"، مشيرا الى أن "الحضارة البشرية تبنى على ​العدل​ وعلى الناس ان يسيروا بهذا الاتجاه اذا ارادوا العيش معا"، مضيفا: "هوية ​الانسان​ هي هوية اجتماعية فإذا كنا نكمل بعضنا بعضا فالعلاقة بيننا لا يمكن أن تكون تنافسية ويسعى كل منا الى الغاء الاخر وتهميشه بل يجب ان تكون علاقة تعاون".