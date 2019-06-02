زياد أسود: بالقانون فرع المعلومات ليس موجودا وهو ليس ضابطة عدلية

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​ الى ان ملف المقدم ​سوزان الحاج​ والممثل ​زياد عيتاني​ ليس نظيفا، وهو وصل الى ​المحكمة العسكرية​ ليس نظيفا. ورأى انه لا يمكن انتقاد المحكمة العسكرية بحال كان الحكم ليس على مزاجنا ودعمها بحال كان على مزاجنا. واكد ان فرع المعلومات لا يحق له التحقيق او الاستنابة او اي شيء، وهو لا يحق له الاستماع لاحد وفقا للقانون. واكد انه "بالقانون فرع المعلومات ليس موجودا وهو ليس ضابطة عدلية، ولا يركن الى تحقيقاته".

واعتبر اسود في حديث تلفزيوني، ان التسوية الرئاسية ممكن ان تكون مهتزة، واذا بقينا على هذه الحال من "اللاتجانس" لانقاذ الوضع والتأسيس للدولة والتخفيف من الميليشيات والطائفيات لن يمشي الحال، الوضع "زيت ومياه". واكد ان ​التيار الوطني الحر​ لا يحكم لوحده، وانا لست راضيا على التسوية الرئاسية.

واعلن ان وزير المال علي حسن خليل رفض ايقاف ايجار مباني وهمية للدولة، كما وقف الدفع لجمعيات ونوادي وهمية في مشروع قانون الموازنة الحالي، واوضح انه منذ 4 سنوات تحدثنا عن 1000 ملف وهمي في لجنة المال والموازنة اي نحن منها اليوم؟ واوضح ان خليل غطى معتدي على مشاعات في جزين بعد ان قدمت اخبارا في الموضوع للقضاء.

وشدد اسود على انه لن يكون هناك حرب بالمنطقة، لان ​دول الخليج​ والمنطقة انهكت من الصراع القائم، ونحن اليوم في حرب غير عسكرية بل اقتصادية.