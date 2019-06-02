طوفان هائل للمجارير ومياه الشرب في جونية غزت الأسواق

ذكرت معلومات متداولة ان ​مدينة جونية​ استيقظت على طوفان هائل للمجارير، مشيرة الى ان مياه المجارير كما ​مياه الشرب​ غزت الأسواق.

وفي التفاصيل ان في هذه البقعة حيث وقعت المصيبة تتداخل الإمدادات وقد قررت ​البلدية​ أن تقوم ببعض أعمال الصيانة فجرا بحضور مراقب من مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، وإذا بها تخطئ في مكان الحفر فتقع الكارثة، وهو ما دفعها إلى الاستنفار صباحا لقطع المياه وإغلاق طرقات المدينة.