باسيل من الشياح: لا تسوية ولا تهاون في موضوع ضرب الفساد

اشار رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ الى ان تفاهم بسيط لا اساس له سوى الاعتراف بالاخر وحيثتيه التمثيلية. واكد ان لا تسوية ولا تهاون في موضوع ضرب الفساد. اضاف "نحن نريد تفاهم الاقوياء، وهذه هي الشراكة الحقيقية في البلد، وليس من اجل يغطوا الفساد بل يكشفوا من يضعفوا البلد ويكشفوا الفساد". ولفت الى اننا دخلنا الى "هزهزة" منظومة الفساد في البلد، ونحن لا يوجد اي محرم لدينا في موضوع الفساد، ونحن لن نتوقف في ​مكافحة الفساد​.

ودعا باسيل خلال لقاء شعبي في مجمع ​الشياح​ الثقافي، لوضع مصلحة الوطن فوق كلّ الاعتبارات وهذا الأمر يُساهم في بنائه وتطوّره، واعتبر ان الاغتيال والقتل المعنوي "أبشع" من الاغتيال الحقيقي، وسنكون مختلفين عن الجميع في موضوع بناء الدولة وما يتطلّبه من تضحيات وكسر للذات.