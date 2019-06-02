ترامب: يجب على بريطانيا رفض دفع ميزانية انفصالها عن الاتحاد الأوروبي

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الى انه "يجب على ​بريطانيا​ رفض دفع ميزانية انفصالها عن ​الاتحاد الأوروبي​، والتي تبلغ 39 مليار ​دولار​، والانسحاب من محادثات الخروج من الاتحاد إذا لم تعط ​بروكسل​ بريطانيا ما تريده".

وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي ​تايمز​" البريطانية أشار ترامب الى انه "يجب على زعيم بريطانيا المقبل إرسال، "​نايجل فاراج​"، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإجراء المحادثات مع الاتحاد".