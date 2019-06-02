ترامب: يجب على بريطانيا رفض دفع ميزانية انفصالها عن الاتحاد الأوروبي

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى انه "يجب على بريطانيا رفض دفع ميزانية انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ 39 مليار دولار، والانسحاب من محادثات الخروج من الاتحاد إذا لم تعط بروكسل بريطانيا ما تريده".
وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أشار ترامب الى انه "يجب على زعيم بريطانيا المقبل إرسال، "نايجل فاراج"، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإجراء المحادثات مع الاتحاد".
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