زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني تستقيل بعد الهزيمة في الانتخابات الأوروبية

أعلنت زعيمة ​الحزب الاشتراكي الديموقراطي​ أندريا ناليس، استقالتها بعد إخفاق حزبها في ​الانتخابات​ الأوروبية وتزايد الانتقادات الداخلية والمناقشات حول بقاء الحزب في تحالف ​الحكومة​ الذي تقوده المستشارة ​أنجيلا ميركل​.

وأعلنت ناليس في بيان، تخليها عن رئاسة الحزب اعتبارا من الاثنين وعن رئاسة كتلة الحزب الاشتراكي الديموقراطي في البرلمان اعتبارا من الثلاثاء، مؤكدة ان "لم يعد لدي الدعم اللازم لممارسة مهامي".