اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
برلين: أعلنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي اندريا ناليس الأحد استقالها بعد إخفاق حزبها في الانتخابات الأوروبية وتزايد الانتقادات الداخلية والمناقشات حول بقاء الحزب في تحالف الحكومة الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل.
وأعلنت ناليس في بيان تخليها عن رئاسة الحزب اعتبارا من الاثنين وعن رئاسة كتلة الحزب الاشتراكي الديموقراطي في البرلمان اعتبارا من الثلاثاء. وقالت في البيان "لم يعد لدي الدعم اللازم لممارسة مهامي".
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.