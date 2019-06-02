استقالة زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني

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برلين: أعلنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي اندريا ناليس الأحد استقالها بعد إخفاق حزبها في الانتخابات الأوروبية وتزايد الانتقادات الداخلية والمناقشات حول بقاء الحزب في تحالف الحكومة الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل.

وأعلنت ناليس في بيان تخليها عن رئاسة الحزب اعتبارا من الاثنين وعن رئاسة كتلة الحزب الاشتراكي الديموقراطي في البرلمان اعتبارا من الثلاثاء. وقالت في البيان "لم يعد لدي الدعم اللازم لممارسة مهامي".