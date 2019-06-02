روحاني يحدد شروط بلاده للدخول في مفاوضات مع واشنطن

دبي - بواسطة محمد فارس نقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إن إيران مستعدة للمحادثات إذا أظهر الجانب الآخر الاحترام واتبع القواعد الدولية، لا أن يصدر أمراً بالتفاوض، مشدداً على أن طهران لن تدخل في مفاوضات تحت ضغط. © picture-alliance/abaca/Parspix صورة من الأرشيف
نقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله السبت (الأول من حزيران / يونيو 2019) إن إيران قد تجري محادثات إذا أظهرت الولايات المتحدة الاحترام واتبعت المعايير الدولية. لكن طهران لن تدخل في مفاوضات تحت ضغط. ونقلت الوكالة عن روحاني قوله: "نحن نؤيد المنطق والمحادثات إذا جلس (الطرف الآخر) باحترام على طاولة المفاوضات واتبع القواعد الدولية، لا أن يصدر أمراً بالتفاوض".
يشار إلى أن طهران نددت مراراً بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية وقالت إن ذلك يمثل خرقاً للقواعد الدولية ورفضت العقوبات الأمريكية وقالت إنها محاولة لترهيب الجمهورية الإسلامية للموافقة على إجراء محادثات بشأن اتفاق جديد.
خ.س/ ي.أ (رويترز)
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