"مياه جنوب سيناء" تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الأزمات خلال أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أكد المهندس جمال عبد الصبور رئيس قطاع شركة مياه الشرب بجنوب سيناء، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وجرى تشكيل غرفة عمليات للتواصل المستمر مع جميع القطاعات على مدار 24 ساعة طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال "عبد الصبور" إنه جرى التنسيق مع جميع رؤساء القطاعات ومديري المناطق لرفع حالة الاستعداد القصوى والوقوف على مدى جاهزية المعدات والأفراد ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي واستعداد فريق الطوارئ بكل منطقة من مهندسين وكيميائيين ومشرفين وعمال وسائقين بكل فرع للتحرك المباشر في حالة حدوث طوارئ.

وأشار إلى أنه جرى إعداد وتجهيز فريق عمل متكامل متخصص للطوارئ للتحرك الفوري لموقع العمل على مدار 24 ساعة في نطاق عمل الشركة.

وأوضح أنه جرى تخصيص خط ساخن رقم (125) لسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين سواء مياه أو صرف صحي كما جرى رصد وتحديد المناطق التي يجرى ضخ المياه بها بالمناوبة مع المتابعة المستمرة لها لضمان وصول المياه في أوقات المناوبة.