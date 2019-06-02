محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: وقعت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عقد قرض متوسط الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 20 مليون دولار كشريحة أولى ومدته 7 سنوات. وقال بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم الأحد إن القرض قابل للزيادة بقيمة 10 مليون دولار أخرى. وبحسب البيان فإن ضمن أهداف القرض تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالمجموعة في مصر وخطة التوسع في المملكة المغربية ودول أخرى. إيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفرسكا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيديتا توقع قرضًا مع "التمويل الدولية" بـ 20 مليون دولار لدعم خطة التوسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.