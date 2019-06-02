محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد: يفتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد، ملاعب خماسية لكرة القدم في مدينتي أبو زنيمة وأبورديس، بتكلفة إجمالية تصل إلي مليون جنيه. وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جرى إنشاء 5 ملاعب كرة خماسية بالمحافظة اثنان منهم في مدينة الطور وملعب بمدينة أبو رديس وملعب أبو زنيمة وآخر بوادي مندر التابع لمدينة شرم الشيخ. وأوضح "فتحي" أن التكلفة الإجمالية لإنشاء هذه الملاعب بلغت 2.5 مليون جنيه بهدف خدمة شباب المحافظة في الوديان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ جنوب سيناء يفتتح ملاعب خماسية في أبو زنيمة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.