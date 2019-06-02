كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتانياهو أمر بـ "عملية حازمة" في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأن إسرائيل هي من نفذت الغارات، التي استهدفت مواقع في سورية خلال الساعات الماضية.

وكتب على حسابه في موقع فيس بوك: "أجريت أمس مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق القذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة".

وحذر من أنه سيتم الرد "بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا".

Advertisements

ومن جهته، أكد الجيش الإسرائيلي، أنه تم استهداف عدد من الأهداف العسكرية في سوريا "رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه جبل الشيخ، شمال هضبة الجولان، مساء السبت".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد بأن الغارات استهدفت مناطق تتواجد بها مواقع وتمركزات ومستودعات لإيران، وحزب الله، ضمن قطاعات عسكرية تابعة لقوات النظام.

وأعلنت الحكومة السورية، مقتل ثلاثة جنود سوريين، وإصابة سبعة آخرين في القصف الإسرائيلي على دمشق والقنيطرة. كما أعلنت أنها تصدت لبعض الصواريخ المعادية.