كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة عراقية تحكم بالإعدام على ثامن فرنسي بتهمة الانتماء لـ داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري عن مصدر قوله إن "احدى المحاكم العراقية أصدرت اليوم، حكما باعدام فرنسي ثامن انتمى الى تنظيم داعش". وأضاف المصدر ان "هناك فرنسيا تاسعا قيد المحاكمة الآن". Advertisements يذكر أن القضاء العراقي أصدر في وقت سابق حكما بإعدام سبعة فرنسيين انتموا الى تنظيم "داعش"، فيما اعترضت الحكومة الفرنسية على تلك الاحكام، واكدت انها تحاول تخفيف الحكم عنهم.



ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن هناك محكمة عراقية حكمت بالإعدام على ثامن فرنسي بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.