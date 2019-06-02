كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للهجوم على المواقع العسكرية السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، مقاطع فيديو توثق قصف مواقع عسكرية سورية، ردا على إطلاق صاروخين باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة، حسب بيانه.

ويظهر الفيديو، الذي كان باللونين الأبيض والأسود، لحظة سقوط صواريخ على موقع سوري في ريف القنيطرة المحاذي للجولان.

وفجّر سقوط الصاروخ كرة لهب ضخمة، تبعها تصاعد أعمدة الدخان في الموقع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقع "تويتر" مرفقا بالفيديو:" الليلة الماضية، أطلق صاروخان من سوريا على إسرائيل، سقط واحد منهما على المناطق الإسرائيلية، وردا على ذلك هاجمنا عددا من المواقع العسكرية السورية".

وفي تغريدة لاحقة، أوضح الجيش أن قائمة الأهداف السورية شملت: بطاريتي صواريخ، ومواقع مراقبة، وبطاريات دفاع جوية، ناشرا إلى جانبها صورا لهذه الأهداف.

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وقال إنه يعتبر الحكومة السورية "مسؤولة عن كل نشاط ضد إسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية وسيعمل بشكل حازم ضد أي اعتداء".

وكانت وسائل إعلام سورية قالت ليل السبت الأحد، إن 3 جنود قتلوا، كما أصيب 7 آخرون نتيجة إطلاق إسرائيل صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي، كما أشارت إلى أن القصف أوقع قتلى.

وشنت إسرائيل في السنوات الأخيرة مئات الضربات في سوريا ضد أهداف إيرانية وأهداف لميليشيات حزب الله في سوريا.

وكانت أعنف مواجهة بين الطرفين في مايو 2018، عندما أطلقت عشرات الصواريخ على مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل، لترد تل أبيب بتدمير عشرات المواقع الإيرانية بسوريا، بعدما قالت إن طهران مسؤولة عن الهجوم.

وتقول تل أبيب إنها لن تسمح بتمركز القوات الإيرانية على مقربة من حدودها الشمالية.



