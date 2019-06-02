كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تبدأ توزيع كسوة العيد بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في هيئة الهلال الأحمر أمس بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت، مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد.

وقام فريق الهيئة بتوزيع ألف كسوة بالإضافة إلى قسائم مشتريات في عدة مراكز تجارية بمحافظة حضرموت، استهدفت أسر الشهداء والأيتام وأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأشد فقراً، حيث اقتنوا ما يناسبهم لأطفالهم، عن طريق إعطائهم كوبونات شرائية من أكبر المعارض الموجودة بالمدينة، حتى يستطيعوا مشاركة أقرانهم فرحة العيد. وفى المناطق الريفية بمحافظة حضرموت توجه فريق ميداني من الهيئة مستهدفاً الأسر التي لا تسطيع التوجه إلى نقاط التوزيع وإعطائهم كسوة العيد وهم في منازلهم.

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وأكد حميد راشد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أن فكرة المشروع تقوم بشكل أساسي على توفير ملابس العيد إلى الأطفال الأيتام وأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود والأسر الفقيرة، لتخفيف العبء الاقتصادي وإدخال البسمة والفرحة إلى قلوبهم، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتي بدعم من دولة الإمارات، عبر«هيئة الهلال الأحمر» لمواساة الأطفال وأسرهم لما سببته الأزمة اليمنية من تدهور اقتصادي ومعيشي.

من جانبهم أعرب المستفيدون عن امتنانهم لدولة الإمارات على وقوفها الدائم معهم ورفع المعاناة عنهم، متقدمين بجزيل الشكر والعرفان لقيادة الدولة الرشيدة التي وضعتهم نصب أعينها وفي مقدمة أولوياتها وبادرت برسم البسمة على وجوههم عبر هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة في توزيع كسوة العيد.