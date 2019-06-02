العثماني يعد بإرجاع 4000 مليار!

في افتتاح المجلس الحكومي، صباح أول أمس الخميس، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن «إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، التي تراكمت على مدى 15 سنة، وعملت الحكومة على أدائها، هو قرار مهم بالنسبة إلى المقاولات والمؤسسات العمومية».

وأكد العثماني أن «القرار له آثار كبيرة على حياة المقاولة المغربية، خاصة حين ننظر إلى القيمة المالية للمتأخرات، حيث قررت الحكومة إرجاع هذا العام ما مجموعه 40 مليار درهم (4000 مليار سنتيم)، بعد عمليتي الإرجاع اللتين جرتا سنتي 2017 و2018، بمبلغ فاق 15 مليار درهم».