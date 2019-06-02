في افتتاح المجلس الحكومي، صباح أول أمس الخميس، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن «إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، التي تراكمت على مدى 15 سنة، وعملت الحكومة على أدائها، هو قرار مهم بالنسبة إلى المقاولات والمؤسسات العمومية».
وأكد العثماني أن «القرار له آثار كبيرة على حياة المقاولة المغربية، خاصة حين ننظر إلى القيمة المالية للمتأخرات، حيث قررت الحكومة إرجاع هذا العام ما مجموعه 40 مليار درهم (4000 مليار سنتيم)، بعد عمليتي الإرجاع اللتين جرتا سنتي 2017 و2018، بمبلغ فاق 15 مليار درهم».
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني يعد بإرجاع 4000 مليار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.