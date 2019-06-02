انت الان تتابع تفاصيل خبر غارات إسرائيلية تقتل 3 جنود من النظام السوري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 09:50 صباحاً - أفادت وسائل إعلام النظام السوري أن غارات إسرائيلية استهدفت ريف القنيطرة الشرقي فجر اليوم الأحد، مسفرة عن مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين وبعض الخسائر المادية.

وأشار إعلام النظام إلى أن دفاعاته الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي.

بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات التي استهدفت جنوب دمشق ركزت على مخازن وتمركزات لحزب الله وإيران.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من سوريا باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان مساء أمس السبت.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: إنه "يعتبر النظام السوري مسؤولاً عن كل نشاط ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية، وسيعمل بشكل حازم ضد أي اعتداء".

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وأضاف أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا باتجاه جبل الشيخ، موضحاً أن "واحدة منهما رصدت داخل إسرائيل".

وذكر أنه استهدف "بطاريتي مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان، بالإضافة إلى بطارية دفاع جوي من طراز اس ايه 2".

وتابع أنه "خلال الغارات تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في أعقاب إطلاق قذائف مضادة لطائرات سورية، تم رصد واحدة منها داخل إسرائيل".

من جهته صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أمر بالقصف رداً على إطلاق القذيفتين مؤكداً: "لن نسمح بإطلاق النار على أراضينا".

وشنت "إسرائيل" في السنوات الأخيرة مئات الضربات ضد أهداف إيرانية وأهداف لـ"حزب الله" في سوريا.

وتكرر "إسرائيل" أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.