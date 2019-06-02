“فيدكس” قيد التحقيق بسبب تحويل طرود “هواوي” إلى أمريكا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:36 صباحًا, 2 يونيو 2019 م
المناطق - وكالات
بدأت السلطات الصينية تحقيقا مع شركة “فيدكس” للشحن، بعد أن حولت عديدا من الطرود، التي أرسلتها شركة “هواوي” إلى الولايات المتحدة.
واعتذرت شركة الشحن لشركة الاتصالات الصينية العملاقة، قائلة إن ذلك كان خطأ لوجستيا، وكان قد تم تحويل الطرود إلى القاعدة الأمريكية لشركة “فيدكس”، بدلا من الوجهات المقصودة في الصين.
وبحسب “الألمانية”، فقد تم فتح قضية ضد شركة “فيدكس” للاشتباه في أنها “تقوض الحقوق المشروعة والمصالح الخاصة بالعملاء الصينيين”.
وأثار الحادث، الذي ورد في وقت سابق هذا الأسبوع دهشة، حيث أن شركة “هواوي” محور حرب تجارية بين الإدارة الأمريكية والصين.
وتتهم الولايات المتحدة شركة “هواوي” بسرقة أسرار تجارية، ومحاولة انتهاك العقوبات المفروضة على إيران وتسهيل تجسس الحكومة الصينية.
ولم تظهر دليلا يؤيد الاتهام بالتجسس، وأفاد مسؤولو شركة “فيدكس” لوسائل الإعلام الأمريكية إنه لم يبلغ أحد الشركة بتحويل مسار الطرود.
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